Общество

Требования для принятия на муниципальную службу участников СВО упросили в Псковской области

Для ветеранов боевых действий снижены требования к минимальному стажу работы при поступлении на муниципальную службу. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты Собрания на июльской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Для участников специальной военной операции квалификационные требования к минимальному стажу работы по специальности снижены для высших должностей муниципальной службы с 5 до 3 лет, для главных должностей – с 4 до 2 лет, для ведущих должностей – с 3 до 2 лет при наличии высшего образования и с 4 до 3 лет при наличии среднего профессионального образования. Для работы на младших должностях муниципальной службы требований к стажу работы не предъявляется.

В областном Собрании напомнили, что поручение создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу дал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований в рамках второго всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».