Общество

Гдов уступил в борьбе за звание столицы «Серебряного ожерелья России»

Тихвин официально перехватил эстафету у Старой Руссы и стал столицей «Серебряного ожерелья России» на 2025 год. Торжественная церемония прошла 10 июля на площади перед Дворцом культуры имени Римского-Корсакова.

Фотографии: Фонтанка.ру

Как отмечает Фонтанка.ру, решение об избрании Тихвина столицей «Серебряного ожерелья России» было принято на заседании рабочей группы по реализации проекта 14 мая. Заявки на присвоение этого статус помимо Тихвин подавали село Керчомъя в Республике Коми, Гдов в Псковской области, Кириллов в Вологодской области, Олонец и Беломорск в Карелии и город Никель Мурманской области.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава администрации Тихвина Алексей Брицун и глава Старой Руссы Елена Комарова.