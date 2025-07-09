Общество

Глава Псковского района посетила фермерское хозяйство в Логозовской волости

Глава Псковского района Наталья Федорова посетила фермерское хозяйство в Логозовской волости. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова

Она ознакомилась с работой фермерского хозяйства Владимира Петрова. Это небольшое семейное предприятие, где выращивают качественную продукцию — огурцы, томаты, перец, малину, ежевику и другие культуры в тепличных условиях.

Владимир Николаевич рассказал о тонкостях процесса выращивания культур: огурцы, малина и ежевика еще зреют, на подходе и урожай помидоров. Если по тепличному хозяйству проблем в этом сезоне не так много, то с мёдом, рассказал фермер, ситуация сложная: медоносные растения из-за дождливой и холодной погоды не отдают пчелам должного количества пыльцы. Да и работа ульев в таких условиях нормальной быть не может.

Наталья Федорова отмечает, что хозяйство Владимира Петрова – один из примеров многолетней, стабильной и умелой работы фермеров в Псковской области. Трудолюбие и грамотный подход к делу позволяют ежегодно преодолевать трудности, получать хорошие результаты и делать полезное для людей дело.