Нелегалов отправят на родину: в РФ заработает Мигрант ID, предложенный партией «Новые люди»

В России заработает Мигрант ID, предложенный партией «Новые люди». Как это изменит ситуацию в Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в партии.
Фото: пресс-служба партии «Новые Люди»
По словам лидера партии «Новые люди», депутата Госдумы Алексея Нечаева, со следующего года в России заработает система цифрового контроля «Мигрант ID». Её сформируют в рамках указа президента о создании «Цифрового профиля иностранного гражданина». Соответствующий указ подписан 9 июля. Он позволит навести порядок с миграцией по всей стране, в том числе в Псковской области.
По его словам, реализовано и другое важное предложение «Новых людей»: разработку, запуск и эксплуатацию новой системы оплатят сами мигранты. Минфин поддержал инициативу по вводу семи новых пошлин, которые должны будут оплатить мигранты для работы в России.
Система «Мигрант ID», которую разработала партия «Новые люди», — это полный цифровой контроль за иностранцами, которые приезжают в Россию на работу. По этой системе мигрант обязан ещё до въезда в страну указать полную информацию о себе, включая судимости, болезни, квалификацию и место, где он будет жить и работать в России. Подача заявки будет стоить 5 тысяч рублей. Если заявку одобрят, то он получит электронный пропуск.
При въезде в Россию на спецпунктах надо будет сдать биометрию. Уже находясь в России, в течение самой первой недели мигрант обязан будет подтвердить, что у него открыт счёт в российском банке, есть жильё и официальная работа. Также система позволит сделать все перемещения и финансовые операции мигранта предельно прозрачными, а улицы городов — безопасными.