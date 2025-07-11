Общество

Партию кофейных зерен из Африки запретили к ввозу в РФ в Псковской области

В пункте пропуска Бурачки в Себежском районе сотрудник управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль при ввозе импортной партии кофе в зёрнах, выращенного в Уганде. 19 тонн кофе следовали из Латвии в Москву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе документарного контроля установлено, что в фитосанитарном сертификате отсутствуют данные о количестве перевозимой подкарантинной продукции. Следовательно, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз партии кофе на территорию Российской Федерации запрещен.