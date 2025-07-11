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Николай Козловский: Клуб «Маргелов» — это полноценная система подготовки

Военно-патриотический спортивный клуб «Маргелов» — центр патриотического воспитания подрастающего поколения — работает в Великих Луках с 2022 года. Подробнее о работе клуба рассказал в Telegram-канале глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский Telegram

Клуб назвали в честь советского военачальника, генерала армии Василия Маргелова — основоположника Воздушно-десантных войск, человека, чьё имя навсегда вписано в историю Вооружённых сил страны. Именно — сила, честь, братство, верность Родине — стали идеологической основой работы клуба. В клубе «Маргелов» занимаются воспитанники в возрасте от 10 до 18 лет.

Глава города подчеркнул, что главным условием для вступления в клуб «Маргелов» является искреннее желание служить делу Отечества. В клубе «Маргелов» воспитательная, спортивная, патриотическая и духовно – нравственная работа проводится системно, глубоко и на высоком профессиональном уровне.

«Клуб "Маргелов" — это полноценная система подготовки, где осваивают азы парашютного дела, тактику, рукопашный бой, инженерное дело, строевую и физическую подготовку. Эти направления формируют выносливость, дисциплину, собранность и уверенность в себе. Особое внимание уделяется патриотическому духовно-нравственному воспитанию. Занятия с наставниками помогают воспитывать чувство ответственности, верность долга, уважения к истории и памяти предков. Стоит отметить, что работа выстроена не только на базе клуба, но и проводятся мастер – классы от клуба "Маргелов" в школах, пришкольных лагерях. Учебный процесс ведётся высокопрофессиональным коллективом преподавателей, имеющих педагогический опыт», - добавил глава южной столицы.

Отмечается, что военно-патриотический клуб «Маргелов» активно взаимодействует с другими организациями Великих Лук, такими как:

Юнармия;

Великолукская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Поисковые отряды;

Союз возрождения Псковского края и Союз патриотов Псковщины.

«Клуб не стоит на месте — регулярно обновляется и расширяется материально-техническая база. Новое оборудование позволяет проводить занятия на современном уровне. Идёт активная подготовка к марш-броскам, ночным ориентированиям, тактическим играм. С каждым годом клуб всё ярче заявляет о себе. В прошлом году маргеловцы достойно представили Великие Луки на парадно-строевом марше на Красной площади в Москве. В этом году они снова примут участие в марше, посвящённом 95-летию Воздушно-десантных войск, который пройдёт 2 августа 2025 года», - отметил Николай Козловский.

Также в ближайшее время в городе состоится открытие бюста генералу Василию Маргелову на Аллее 6-й роты, рядом с памятником герою Сергею Шикову.

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