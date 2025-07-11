Общество

Работы по восстановлению электроснабжения на территории Великолукского района продолжаются в усиленном режиме

Работы по восстановлению электроснабжения на территории Великолукского района продолжаются в усиленном режиме, заявил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

«Понимаю, что отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов доставляют массу неудобств. Информирую вас о том, что работы по восстановлению электроснабжения на территории района продолжаются в усиленном режиме. Наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в ваши дома. Для ускорения процесса к нам прибыли дополнительные бригады из других регионов. Вместе с тем, обращаю ваше внимание на неблагоприятный прогноз погоды на сегодня. Будем надеяться, что стихия обойдет нас стороной и не усугубит ситуацию. Будьте осторожны!» - написал Алексей Кузьмин.

Напоминаем, если вы обнаружили поваленные деревья, об этом можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДСС) района по телефону: 5-00-22. О случаях отключения электроэнергии необходимо сообщать в «Россети» по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220. Короткий номер для мобильных телефонов — 220.

Напомним, на территории региона прогнозируются ветер до 27 метров в секунду 12 июля.