Общество

На мемориале Чертова Гора прошёл митинг в честь 81-ой годовщины освобождения Пушкиногорского района

Митинг, посвящённый предстоящей 81-ой годовщине со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся на воинском мемориале Чертова Гора сегодня, 11 июля. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ страница ВКонтакте

В митинге принял участие Алексей Наумец, сенатор от Псковской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, который поздравил пушкиногорцев с праздником освобождения.

В рамках митинга состоялся торжественный церемониал перезахоронения останков 29 воинов, поднятых поисковиками отряда «Безымянный» во главе с Юрием Трофимовым.

«Имя одного из воинов - Маленьких Павла Ивановича, 1923 года рождения, уроженца Курганской области, - установлено. На церемонии присутствовали две внучатые племянницы найденного бойца, которые отметили, что их прабабушка, дожив до 100 лет, всю жизнь разыскивала своего пропавшего сына, и когда семья получила информацию о своём найденном родственнике и приглашение принять участие в церемониале, для всех родных это стало радостной новостью и душевным облегчением: теперь они знают, где герой их семьи нашёл вечный покой», - рассказала Оксана Филиппова.

Родным передали личные вещи бойца, медаль «За отвагу» и кисет с Пушкиногорской земли.

«Становясь свидетелями таких живых страниц истории, как перезахоронение останков погибших воинов, ещё раз убеждаешься, какой высокой ценой завоевана Победа, сколько сыновей и дочерей потеряла наша страна в борьбе с фашизмом. Вечная память освободителям Пушкиногорья!» - отметила она.

Присутствующие возложили цветы и на центральное братское захоронение поселка. Оксана Филиппова добавила, что почтили память не только участников Великой Отечественной войны, но и СВО, фотогалерея портретов которых располагается рядом с воинским захоронением.

Портретная галерея открывалась к 9 Мая, и за этот период она пополнилась именами четырёх жителей Пушкиногорского района, погибших при исполнении воинского долга: