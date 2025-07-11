Общество

Михаил Ведерников вручил вручил региональные награды по итогам реализации национальных проектов

Михаил Ведерников в торжественной обстановке вручил региональные награды по итогам реализации национальных проектов с 2019 по 2024 годы. Об этом губернатор Псковской области написал в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

За 5 лет в регионе построено 17 детских садов и 4 школы, открыто 138 ФАПов, созданы 14 модельных библиотек, Центр одарённых детей «Вега», Молодёжный кадровый центр, отремонтировано более тысячи километров дорог и 20 мостов.

«Это только часть масштабных перемен. Цифры на самом деле впечатляют», - пишет Михаил Ведерников.

С начала 2025 года в регионе реализуются новые нацпроекты: «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети», «Семья», «Кадры» и другие.