Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ: Индивидуальное сопровождение студентов - новый шаг к трудоустройству

С сентября 2025 года в России начнет работу сервис индивидуального сопровождения студентов, направленный на помощь в трудоустройстве уже на этапе обучения. Об этом пишет председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Инициатива Минтруда России позволит компаниям подбирать сотрудников среди студентов вузов и колледжей во всех регионах страны. Программа поможет сократить разрыв между образованием и рынком труда, обеспечивая молодежи плавный переход к профессиональной деятельности. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно поддерживает проект, подчеркивая его значение для защиты прав молодых специалистов.

Сервис включает:

• Персональное наставничество для студентов, помогающее выбрать карьерный путь.

• Платформу для взаимодействия компаний и студентов, где работодатели смогут подбирать кандидатов.

• Возможность раннего трудоустройства через стажировки и проекты.

• Регулярные консультации и тренинги для подготовки к рынку труда.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ видит в программе потенциал для снижения молодежной безработицы и защиты трудовых прав студентов.

«Сервис индивидуального сопровождения студентов — это не просто шаг вперед в образовательной системе, это настоящий мост между молодыми талантами и работодателями, которые ищут свежие идеи и энергию. Мы в СОЦПРОФ видим в этой программе возможность не только снизить уровень безработицы среди молодежи, но и обеспечить защиту их трудовых прав с самого начала карьеры. Важно, чтобы каждый студент, выходя на рынок труда, чувствовал поддержку и знал, что его интересы будут защищены. Наша задача — следить за тем, чтобы условия стажировок и практик были прозрачными, а работодатели соблюдали все нормы трудового законодательства. Программа станет успешной только при условии, что она будет работать на благо каждого участника — от студента до крупной компании», — подчеркнул председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Преимущества программы:

• Студенты получат опыт и связи с работодателями.

• Компании смогут формировать кадровый резерв, снижая затраты на подбор персонала.

• Вузы и колледжи повысят качество подготовки, ориентируясь на рынок труда.



Программа стартует в 2025 году, охватив десятки тысяч студентов. СОЦПРОФ будет следить за соблюдением прав участников, предоставляя консультации и юридическую поддержку. Сервис обещает стать важным шагом к созданию справедливого рынка труда для молодежи.