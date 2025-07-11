Общество

Александр Козловский: 12 июля — особенный день для всей нашей малой Родины

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с 81-ой годовщиной со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков на своей странице ВКонтакте.

Фотография: Александр Козловский

«Примите искренние поздравления с 81-ой годовщиной со дня освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков! Низкий поклон и вечная память всем, кто принёс мир на нашу малую Родину, кто подарил последующим поколениям возможность жить, учиться, трудиться и созидать во имя будущего! Честь и слава тем, кто восстанавливал наш край в непростых условиях послевоенного времени, кто своим неустанным трудом и упорством стал примером настоящей любви к родному краю!» - пишет Александр Козловский.

Депутат пожелал всем доброго здоровья, счастья и мирного неба над головой.