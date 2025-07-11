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Общество

Такое вот лето...

13.07.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

Летние месяцы в этом году погодой не радуют: июнь был холодным и дождливым, в июле стало теплее, но небо пасмурное и дожди не кончаются. Как в том анекдоте: «Какое ж это лето?» «Вот такое, хреновое». 

Псковская Лента Новостей решила выяснить, как холодное лето -2025 повлияло на жизнь, здоровье и настроение псковичей.

 

Виновата исландская депрессия

«Причиной холодной и дождливой погоды стал восточный перенос воздушных масс, который приносит циклоны один за другим», - сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Тала Нещадимова.

По ее словам, для того, чтобы летом было жарко, должен установиться Азорский максимум - североатлантический антициклон. «А на область оказывала влияние Исландская депрессия (малоподвижная область низкого давления с центром вблизи острова Исландия — прим.ред.). Она является поставщиком циклонов, которые один за другим проходили через территорию Псковской области», - рассказала Тала Нещадимова.

Начальник Псковского ЦГМС пояснила, что наш регион расположен так, что через него проходят циклоны, которые идут с севера на запад, с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток. «Поэтому пока у нас такое лето. Бывает, что в тыловых частях циклона образовывались промежуточные гребни (антициклоны). Но этого было недостаточно, чтобы на одну-две недели установилась хорошая погода», - сказала она.

Тала Нещадимова также отметила, что ливни, грозы и шквалистый ветер — это явления, которые очень характерны для нашего лета. «Недавний шторм на юге области связан с тем, что на юго-востоке была очень тёплая воздушная масса. Она способствовала образованию конвективных явлений. Ветер до 24 метров в секунду — это как раз характерно для тёплого сектора активного циклона», - добавила специалист.

Кстати, жаркое лето, которое мы наблюдали последние годы, по словам Талы Нещадимовой, не типично для нашего региона. «И этим летом псковичи видят то, что и должно быть на нашей территории. Последние 20 лет Всемирная метеорологическая организация признала самыми теплыми на европейской части континента. Но это может подойти к концу, и все вернется на круги своя», - добавила она.

Жить здесь и сейчас

Не вызвала ли плохая погода, причиной которой стала «исландская депрессия», депрессию у псковичей? Психологи говорят, что все-таки нет.

«Небольшое разочарование или сниженное настроение может быть. Особенно если кто-то строил планы на отпуск, рассчитывая на теплое и солнечное лето. Если были такие ожидания, тогда, наверное, может быть разочарование от несбывшихся надежд. Но в целом, недостаток солнца не такой, как весной и осенью. Летом световой день длиннее, соответственно, самочувствие становится лучше, настроение — бодрее», - рассказала практикующий психолог Ксения Рябова.

Что делать, если летом погода совсем не летняя? Ксения Рябова рекомендует «жить моментом». «Психологи советуют: жить здесь и сейчас. Успевать реагировать на те маленькие солнечные денечки, которые есть. У некоторых, смотрю в соцсетях, получается и покупаться, и позагорать, и на сапах покататься», - сказала она.

А если все же идет дождь, то, по словам специалиста, тоже лучше принимать это как данность и искать варианты, как можно весело и с пользой провести время. Например, встретиться с друзьями», - посоветовала она.

Или отправиться путешествовать. На сферу туризма погода тоже влияет, но, как отметила руководитель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова, лето один раз в год, поэтому и в Псков туристы едут, и псковичи отправляются отдыхать в другие города и страны. «Наших людей и закрытые аэропорты не очень останавливают. Так что погода - просто мелочи», - сказала она.

Холода не страшны

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, холода и дожди на здоровье псковичей особо не отразились. «С 30 июня по 6 июля 2025 года в Псковской области выявлено 1064 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,5%. В городе Пскове зарегистрировано 479 случаев ОРВИ, или 45% от общего количества по региону», - говорится на сайте ведомства.

Заболеваемость ОРВИ примерно на том же уровне, что и в прошлом году: «С 1 по 7 июля 2024 года выявлен 1051 случай ОРВИ, показатель заболеваемости составил 17,88 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 62,9 %. В Пскове зарегистрировано 447 случаев ОРВИ, или 42,5 % от общего количества по области».

Впрочем, специалисты считают такую статистику вполне объяснимой. «Состояние здоровья в любом сезоне больше зависит не от температуры и влажности, а от стабильности всех метеорологических показателей, характерных для данного времени года. Человеческий организм способен адаптироваться как к очень высокой, так и низкой температуре воздуха, но для этого ему необходимо время для «перенастройки» работы всех органов и систем в зависимости от условий окружающей среды», - пояснила инфекционист, главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

По ее словам, в первую очередь это касается сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. «Влажность воздуха больше имеет значение для людей с заболеваниями дыхательной системы, особенно для пациентов с бронхиальной астмой. При высокой влажности воздуха возрастает нагрузка на бронхолегочный аппарат, снижается вентиляция легких, ведущая к гипоксии. Также при избыточной влажности воздуха активно размножаются микроскопические грибы, в том числе и плесень, являющаяся очень сильным аллергеном. Зато вирусы и бактерии больше любят слишком сухой воздух, так как это способствует их быстрому перемещению в пространстве», - отметила Елена Аверьянова.

Врач также сообщила, что ветреная погода крайне неблагоприятна для больных с нарушениями ритма сердца, так как перемещение больших масс воздуха влияет на стабильность атмосферного электромагнитного поля, что может привести к приступам аритмии.

В целом же, по ее словам, воздействие погоды на состояние здоровья человека будет определяться в большей степени её турбулентностью: резкая смена жары и прохлады, частые грозы, сильный ветер. «Для здорового организма такие природные вызовы особой значимости не представляют: за время своего существования человек доказал максимальную адаптивность и не к таким природным аномалиям. А вот люди, страдающие хроническими заболеваниями, в период нестабильных атмосферных явлений должны уделить максимальное внимание своему здоровью: не допускать перегревания, пить достаточное количество воды, снизить физические нагрузки и обязательно выполнять все врачебные назначения, что позволит им ощущать себя здоровыми при любой погоде», - сказала врач.

Тонет урожай

Некоторые преимущества дождливого лета ощутили на себе сотрудники МЧС. Псковичи меньше купаются, соответственно, гибели на воде этим летом стало гораздо меньше. «За лето было всего два случая в июле: один человек утонул — купался в нетрезвом виде, второй - погиб в результате опрокидывания маломерного судна. Май и июнь прошли без происшествий», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

А вот возгораний стало, наоборот, по сравнению с прошлым годом в два раза больше. «Холодное лето: люди используют электроприборы, печки. Среди причин пожаров на первом месте - неосторожное обращение с огнем, а на втором и третьем местах — нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей», - пояснили в МЧС.

И, конечно, негативно холод и дожди повлияли на аграрную отрасль. «С фермерами был разговор: такая погода, в первую очередь, сказывается на урожайности, во-вторых, на развитии растений. Поэтому те прогнозы, которые мы давали в начале года на совещании, наверное, не сбудутся процентов на 20 и по зерну, и по картофелю, и по овощам. Животноводство, думаю, не пострадает. Погода даст убрать траву, которая наросла. С кормами проблем не будет. А с зерновыми, картофелем, овощами похуже, потому что вообще ничего не растет», - рассказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

Но аграрии — оптимисты. Николай Романов отметил, что лето еще не кончилось. «У нас еще есть надежда на теплую погоду, потому что не может же все время так быть! Мы всегда надеемся на лучшее», - сказал он.

Хочется, чтобы надежды оправдались, и лето к нам вернулось хотя бы во вторую половину сезона. Но и дождливое лето — не повод хандрить. У природы нет плохой погоды.

Светлана Синцова

 

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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