Такое вот лето...

Летние месяцы в этом году погодой не радуют: июнь был холодным и дождливым, в июле стало теплее, но небо пасмурное и дожди не кончаются. Как в том анекдоте: «Какое ж это лето?» «Вот такое, хреновое».
Псковская Лента Новостей решила выяснить, как холодное лето -2025 повлияло на жизнь, здоровье и настроение псковичей.
«Причиной холодной и дождливой погоды стал восточный перенос воздушных масс, который приносит циклоны один за другим», - сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Тала Нещадимова.
По ее словам, для того, чтобы летом было жарко, должен установиться Азорский максимум - североатлантический антициклон. «А на область оказывала влияние Исландская депрессия (малоподвижная область низкого давления с центром вблизи острова Исландия — прим.ред.). Она является поставщиком циклонов, которые один за другим проходили через территорию Псковской области», - рассказала Тала Нещадимова.
Начальник Псковского ЦГМС пояснила, что наш регион расположен так, что через него проходят циклоны, которые идут с севера на запад, с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток. «Поэтому пока у нас такое лето. Бывает, что в тыловых частях циклона образовывались промежуточные гребни (антициклоны). Но этого было недостаточно, чтобы на одну-две недели установилась хорошая погода», - сказала она.
Тала Нещадимова также отметила, что ливни, грозы и шквалистый ветер — это явления, которые очень характерны для нашего лета. «Недавний шторм на юге области связан с тем, что на юго-востоке была очень тёплая воздушная масса. Она способствовала образованию конвективных явлений. Ветер до 24 метров в секунду — это как раз характерно для тёплого сектора активного циклона», - добавила специалист.
Кстати, жаркое лето, которое мы наблюдали последние годы, по словам Талы Нещадимовой, не типично для нашего региона. «И этим летом псковичи видят то, что и должно быть на нашей территории. Последние 20 лет Всемирная метеорологическая организация признала самыми теплыми на европейской части континента. Но это может подойти к концу, и все вернется на круги своя», - добавила она.
Не вызвала ли плохая погода, причиной которой стала «исландская депрессия», депрессию у псковичей? Психологи говорят, что все-таки нет.
«Небольшое разочарование или сниженное настроение может быть. Особенно если кто-то строил планы на отпуск, рассчитывая на теплое и солнечное лето. Если были такие ожидания, тогда, наверное, может быть разочарование от несбывшихся надежд. Но в целом, недостаток солнца не такой, как весной и осенью. Летом световой день длиннее, соответственно, самочувствие становится лучше, настроение — бодрее», - рассказала практикующий психолог Ксения Рябова.
Что делать, если летом погода совсем не летняя? Ксения Рябова рекомендует «жить моментом». «Психологи советуют: жить здесь и сейчас. Успевать реагировать на те маленькие солнечные денечки, которые есть. У некоторых, смотрю в соцсетях, получается и покупаться, и позагорать, и на сапах покататься», - сказала она.
А если все же идет дождь, то, по словам специалиста, тоже лучше принимать это как данность и искать варианты, как можно весело и с пользой провести время. Например, встретиться с друзьями», - посоветовала она.
Или отправиться путешествовать. На сферу туризма погода тоже влияет, но, как отметила руководитель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова, лето один раз в год, поэтому и в Псков туристы едут, и псковичи отправляются отдыхать в другие города и страны. «Наших людей и закрытые аэропорты не очень останавливают. Так что погода - просто мелочи», - сказала она.
По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, холода и дожди на здоровье псковичей особо не отразились. «С 30 июня по 6 июля 2025 года в Псковской области выявлено 1064 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,5%. В городе Пскове зарегистрировано 479 случаев ОРВИ, или 45% от общего количества по региону», - говорится на сайте ведомства.
Заболеваемость ОРВИ примерно на том же уровне, что и в прошлом году: «С 1 по 7 июля 2024 года выявлен 1051 случай ОРВИ, показатель заболеваемости составил 17,88 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 62,9 %. В Пскове зарегистрировано 447 случаев ОРВИ, или 42,5 % от общего количества по области».
Впрочем, специалисты считают такую статистику вполне объяснимой. «Состояние здоровья в любом сезоне больше зависит не от температуры и влажности, а от стабильности всех метеорологических показателей, характерных для данного времени года. Человеческий организм способен адаптироваться как к очень высокой, так и низкой температуре воздуха, но для этого ему необходимо время для «перенастройки» работы всех органов и систем в зависимости от условий окружающей среды», - пояснила инфекционист, главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.
По ее словам, в первую очередь это касается сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. «Влажность воздуха больше имеет значение для людей с заболеваниями дыхательной системы, особенно для пациентов с бронхиальной астмой. При высокой влажности воздуха возрастает нагрузка на бронхолегочный аппарат, снижается вентиляция легких, ведущая к гипоксии. Также при избыточной влажности воздуха активно размножаются микроскопические грибы, в том числе и плесень, являющаяся очень сильным аллергеном. Зато вирусы и бактерии больше любят слишком сухой воздух, так как это способствует их быстрому перемещению в пространстве», - отметила Елена Аверьянова.
Врач также сообщила, что ветреная погода крайне неблагоприятна для больных с нарушениями ритма сердца, так как перемещение больших масс воздуха влияет на стабильность атмосферного электромагнитного поля, что может привести к приступам аритмии.
В целом же, по ее словам, воздействие погоды на состояние здоровья человека будет определяться в большей степени её турбулентностью: резкая смена жары и прохлады, частые грозы, сильный ветер. «Для здорового организма такие природные вызовы особой значимости не представляют: за время своего существования человек доказал максимальную адаптивность и не к таким природным аномалиям. А вот люди, страдающие хроническими заболеваниями, в период нестабильных атмосферных явлений должны уделить максимальное внимание своему здоровью: не допускать перегревания, пить достаточное количество воды, снизить физические нагрузки и обязательно выполнять все врачебные назначения, что позволит им ощущать себя здоровыми при любой погоде», - сказала врач.
Некоторые преимущества дождливого лета ощутили на себе сотрудники МЧС. Псковичи меньше купаются, соответственно, гибели на воде этим летом стало гораздо меньше. «За лето было всего два случая в июле: один человек утонул — купался в нетрезвом виде, второй - погиб в результате опрокидывания маломерного судна. Май и июнь прошли без происшествий», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
А вот возгораний стало, наоборот, по сравнению с прошлым годом в два раза больше. «Холодное лето: люди используют электроприборы, печки. Среди причин пожаров на первом месте - неосторожное обращение с огнем, а на втором и третьем местах — нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей», - пояснили в МЧС.
И, конечно, негативно холод и дожди повлияли на аграрную отрасль. «С фермерами был разговор: такая погода, в первую очередь, сказывается на урожайности, во-вторых, на развитии растений. Поэтому те прогнозы, которые мы давали в начале года на совещании, наверное, не сбудутся процентов на 20 и по зерну, и по картофелю, и по овощам. Животноводство, думаю, не пострадает. Погода даст убрать траву, которая наросла. С кормами проблем не будет. А с зерновыми, картофелем, овощами похуже, потому что вообще ничего не растет», - рассказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.
Но аграрии — оптимисты. Николай Романов отметил, что лето еще не кончилось. «У нас еще есть надежда на теплую погоду, потому что не может же все время так быть! Мы всегда надеемся на лучшее», - сказал он.
Хочется, чтобы надежды оправдались, и лето к нам вернулось хотя бы во вторую половину сезона. Но и дождливое лето — не повод хандрить. У природы нет плохой погоды.
Светлана Синцова