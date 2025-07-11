Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Вакансии в «Россетях»
островичи шагают в будущее
Бизнес В Великих Луках
Новая жизнь Овсища
Господин Рейтингомер
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Псковская область 80-летие Победы
Мошенники под видом операторов
Единство в памяти. Сила в подвиге!
80 лет качества Реставрационных мастерских
Легким десертам — легкая сметана
ПЛН 25 лет
Рай В шалаше
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Общество 11.07.2025 14:080 «Частично летняя погода» ожидает псковичей на следующей неделе 14.07.2025 11:500 В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд 14.07.2025 11:201 Стоимость обучения на врача в России резко выросла 14.07.2025 10:540 Погибших во время учений морских авиаторов вспоминали в Острове 14.07.2025 10:340 В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме 14.07.2025 10:240 Отделение профилактики в островской больнице не будет работать 14 и 15 июля
 
 
 
Самое популярное 09.07.2025 23:041 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 09.07.2025 21:420 Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе великолукской деревни Полибино 13.07.2025 20:253 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд

14.07.2025 11:50|ПсковКомментариев: 0

Правительство России уменьшило для туроператоров в сфере выездного туризма размер отчислений в фонд персональной ответственности на 0,25%. Высвобожденные средства пойдут, в частности, на возврат денег туристам, которые купили билеты в страны, где действуют ограничения из-за угрозы безопасности.

«Высвобождаемые средства будут в том числе направлены на возврат денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее размер таких взносов составлял 1%. Правительство также изменило срок предоставления указанных отчислений. «Теперь срок уплаты перенесен с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года», - уточняется в сообщении.

В кабмине напомнили, что взносы для туроператоров в фонд также уменьшали в 2021 и 2022 годах в связи с угрозой распространения коронавируса и из-за внешнего санкционного давления, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 475 человек
14.07.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» 14.07.2025, 11:590 Почти 30 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю 14.07.2025, 11:500 В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд 14.07.2025, 11:390 Пластиковый контейнер горел на улице Юбилейной в Пскове
14.07.2025, 11:330 Псковская область поднялась на 62 место в рейтинге регионов по доступности жилья 14.07.2025, 11:201 Стоимость обучения на врача в России резко выросла 14.07.2025, 11:070 «Шестерка» сгорела в гараже на улице Новгородской в Пскове 14.07.2025, 10:540 Погибших во время учений морских авиаторов вспоминали в Острове
14.07.2025, 10:500 Кровля дома загорелась из-за грозового разряда в островской деревне Карпово 14.07.2025, 10:490 С Псковской области списали 2,2 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам 14.07.2025, 10:370 Неэксплуатируемое строение сгорело в Великих Луках 14.07.2025, 10:340 В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме
14.07.2025, 10:240 Отделение профилактики в островской больнице не будет работать 14 и 15 июля 14.07.2025, 10:190 Поганкины палаты и музей истории города Печоры закрыты на выходной 14.07.2025, 10:140 Климатолог предупредил о потеплении летом в России на 2–3 градуса 14.07.2025, 10:130 Более 60% псковичей поддерживают выплату на ипотеку молодым родителям двух детей — опрос
14.07.2025, 09:580 Умер Александр Митта 14.07.2025, 09:570 В Пскове до 22 декабря установят новый пешеходный светофор 14.07.2025, 09:520 «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» 14.07.2025, 09:500 Грозы и ливни ожидаются на севере и востоке Псковской области
14.07.2025, 09:330 Среди россиян на 30% вырос спрос на туры в дикую природу 14.07.2025, 09:150 Энергетики восстановили более 3 тысяч километров ЛЭП в Псковской и Новгородской областях после шторма 14.07.2025, 09:000 Морковь и свекла рекордно подорожали 14.07.2025, 08:400 Минтруд хочет частично отменить очные проверки бизнеса
14.07.2025, 08:200 Реставрацию Троицкого собора в Пскове планируют завершить в 2027 году 14.07.2025, 08:000 В рамках третьего сезона народных игр ГТО псковичам предлагают сдать нормативы 14.07.2025, 07:300 В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам 14.07.2025, 07:000 День хаоса и беспорядка отмечают 14 июля
14.07.2025, 00:000 В Пскове на ночь закрыли движение по участку улицы Николая Васильева 13.07.2025, 22:000 Эколог рассказал о новом средстве для борьбы с комарами 13.07.2025, 21:400 Россияне стали позже вступать в брак 13.07.2025, 21:200 В Роскачестве назвали растительные продукты для улучшения сна
13.07.2025, 21:100 Автомобиль прокатился по островку безопасности на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 13.07.2025, 20:510 В Госдуме заявили о недопустимости запрета на ипотеку не по месту регистрации 13.07.2025, 20:253 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 13.07.2025, 20:200 +28 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 14 июля
13.07.2025, 20:000 400 тысяч рублей потеряли жительницы Псковской области, переведя деньги на «безопасные счета» 13.07.2025, 19:400 Более тысячи сломанных деревьев убрали с ЛЭП в Псковской и Новгородской областях 13.07.2025, 19:200 Деревню Пыталовские Хутора обеспечили питьевой водой на время восстановительных работ 13.07.2025, 19:000 Мошенники стали атаковать подростков под видом школьных психологов
13.07.2025, 18:400 День рыбака отметили в Псковском районе 13.07.2025, 18:201 Фотофакт: У здания правительства Псковской области укладывают газон 13.07.2025, 18:000 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 14 июля 13.07.2025, 17:400 Массовый забег прошёл под дождём в Пскове
13.07.2025, 17:200 В Пскове сотрудник полиции обвиняется в вымогательстве взятки 13.07.2025, 17:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре 13.07.2025, 16:400 Псковичек приглашают присоединиться к проекту «В красных платья» 13.07.2025, 16:310 «Золото Африки» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
13.07.2025, 16:200 В России стало известно число городов с повторяющимися названиями 13.07.2025, 16:000 Село Спицино Гдовского района отмечает День Рождения 13.07.2025, 15:400 Михаил Ведерников поздравил работников почты с профессиональным праздником 13.07.2025, 15:200 В северных районах Псковской области прогнозируют торнадо
13.07.2025, 15:000 Рецепт плова из Псковской области войдёт в электронную книгу рецептов ФСИН 13.07.2025, 14:400 В Пскове выявили четырёх бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга 13.07.2025, 14:201 Такое вот лето... 13.07.2025, 14:001 Такие праздники точно нужны – Игорь Иванов о форуме молодых семей
13.07.2025, 13:400 Казахстан стал главным импортером российского шоколада 13.07.2025, 13:200 Интерактивные площадки могут посетить псковичи на форуме молодых семей 13.07.2025, 13:000 83% псковичей готовы отказаться от пластиковой посуды - опрос 13.07.2025, 12:400 Финансистам и медикам в России чаще всего одобряют микрозаймы
13.07.2025, 12:250 В Пыталовском округе вторые сутки устраняют последствия шторма 13.07.2025, 12:001 Юрист рассказал о штрафе за взращивание борщевика на даче 13.07.2025, 11:400 День рыбака отмечается в России 13 июля 13.07.2025, 11:200 Александр Котов: В современном цифровом мире почта не утратила своей значимости
13.07.2025, 11:000 Защитить псковскую крепость 13.07.2025, 10:400 День российской почты отмечается 13 июля 13.07.2025, 10:200 Россиян предупредили об изменении правил оформления ДТП 13.07.2025, 10:000 VI Форум молодых семей стартует в Пскове
13.07.2025, 09:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 13.07.2025, 09:200 Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 13 июля 13.07.2025, 09:000 В Госдуме рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ в жаркую погоду 12.07.2025, 22:001 В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией
12.07.2025, 21:400 В ОМВД России по городу Великие Луки состоялась торжественная церемония награждения сотрудников 12.07.2025, 21:201 Футбольный клуб «Псков» проиграл со счетом 5:0 мурманскому «Северу» 12.07.2025, 21:000 В управлении МЧС прошел сбор психологической службы Псковской области 12.07.2025, 20:401 Фестиваль «Псковское наследие» состоится 13 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru