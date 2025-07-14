Общество

Опочецкий район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

81-ю годовщину освобождения Опочецкого района от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители сегодня, 15 июля.

13 июля 1944 года советские войска начали масштабное наступление. Они форсировали реку Великую и захватили шоссе Опочка — Себеж, отрезав врага от путей снабжения. 14 июля 15-й гвардейский корпус под командованием генерал-майора Н. Г. Хоруженко атаковал Опочку. В городе начались ожесточенные уличные бои. Бойцы 93-го гвардейского стрелкового полка освобождали улицу за улицей. Когда гитлеровцев выбили с вала-крепости, 15 июля 1944 года Опочка была полностью освобождена.

Уроженцы Опочецкого района внесли значительный вклад в победу. Среди Героев Советского Союза — летчик Павел Хрусталев, который прошел путь от Сталинграда до Берлина, разведчик Николай Зарянов, артиллеристы Борис Михайлов и Тимофей Егоров, танкисты Василий Никандров и Василий Зайцев, а также многие другие.