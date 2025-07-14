Общество

Инсталляции на 22,6 млн рублей закупят к празднику «Псков — город Рождества»

Петербургский «Завод консолей» предоставит к празднику «Псков — город Рождества» новогодние инсталляции на 22,6 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Планируется провести работы по установке 12 растяжек на Ольгинском мосту. По всему городу также появятся 106 украшений для деревьев «Шишка». Также планируется расставить пять световых объемных фигур животных: кролик, вол, птичка, овечка, мул, и развесить 112 звезд на деревья.

В Детском парке установят 10 арт-объектов: фигуры зайца, мула, овечки, ангела и вола - по два вида каждой.

Также подрядчик привезет арт-объект «Псков - город Рождества». Изделие представляет собой композицию, которая состоит из подиума, надписи «Псков - город Рождества», а также других декоративных элементов. Также произведут установку двух арт-объектов «Ангел большой» и пяти объектов «Ангел малый».

Планируется также поставить новогоднюю ель с окошками.

Основная цель работ по стилистическому оформлению культурно-массового мероприятия «Псков - город Рождества» состоит в создании комфортных условий для отдыха и прогулок на территории центральной части города Пскова в период зимних праздников, а также в увеличении туристической привлекательности города.

Контракт администрация города Пскова №94 подписали 14 июля с муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированный заказчик».

Украсить город он должен будет до 10 декабря текущего года.