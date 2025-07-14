Общество

Для волчицы Готы из псковского подворья нашли опекунов

Для волчицы Готы из псковского подворья «Птичий дворик» нашли опекунов, сообщили в официальной группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Подворье "Птичий дворик" Псков» / «ВКонтакте»

Покровителями волчицы стыли семья Сергея и Заиры Ивановых.

«Хорошая новость! Благодаря вам Гота нашла опекунов в лице Сергея и Заиры Ивановых, благодарим за поддержку поста о поиске опекуна, за эти дни обратилось еще несколько семей и компаний, которые тоже планирую взять кого-то под опеку. Это важное и нужно дело, мы очень рады, большое спасибо всем!» - рассказали в подворье.