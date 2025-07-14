Общество

Большинство респондентов ПЛН почувствовали резкое ухудшение качества жизни

Почти 70% респондентов Псковской Ленты Новостей в ответ на вопрос: «Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?» ответили, что их беспокоят растущие цены и низкие зарплаты. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 515 человек.

66.8% проголосовавших считают, что цены растут, а зарплаты - нет. Меньшее число респондентов полагают, что качество жизни ухудшилось из-за различных введенных ограничений (14%). 10.9% принявших участие в опросе перестали чувствовать себя безопасно в своей стране. 5.8% считают, что сейчас время сложное, нужно поддержать свою страну и не обращать внимания на временные трудности. 1.9% проголосовавших уверены, что наши родители прекрасно обходились без интернета и прочего, и мы проживем. 0.6% выражают безразличие в вопросе ухудшения уровня жизни.

Опрос показал, что большинство проголосовавших обеспокоены экономическими трудностями и изменением качества жизни. Подавляющее большинство респондентов недовольно уровнем зарплат. Часть проголосовавших выражает недовольство в отношении введенных ограничений. И лишь малый процент принявших участие в опросе сохраняет оптимизм.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?»