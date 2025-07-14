Общество

Праздник «Макушка лета» состоится в Овсище 20 июля

Праздник «Макушка лета» состоится в рамках празднования Дня округа №12 в Овсище 20 июля. Об этом активные псковичи сообщили в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова».

Фото: Telegram-канал «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова»

Центральным событием праздника станет спортивная эстафета, которая пройдет на стадионе школы №3 в Овсище. Всех участников накормят пловом. Регистрация команд начнется в 16:30. Участвуют все желающие старше 5 лет, в том числе и взрослые.

«А еще, как заведено уже не первый год, День округа – это повод отметить выдающихся людей нашего округа! Будет интересно, ярко, сочно и музыкально!» – отметили в Telegram-канале.

Кроме эстафеты, будут также работать различные развлекательные площадки: игры двора для малышей и ребят постарше, сдача нормативов ГТО для взрослых, творческие мастер-классы, экологическая игра от Экобазы.