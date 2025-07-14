Общество

До полумиллиона могут получить молодые псковичи на реализацию социального проекта

Конкурсный отбор социальных проектов проведет министерство по молодежной политике Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Конкурс проводится в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретной цели по следующими направлениям:

событийные мероприятия - форумы, слеты, фестивали, концерты, мастер-классы, просветительские мероприятия; создание инфраструктуры - создание общественных пространств закрытых и под открытым небом, создание семейных сообществ, клубов молодых семей.

Максимальная сумма поддержки проекта - 510 тыс. рублей.

К категории участников конкурсного отбора относятся граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающие на территории Псковской области, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке и воспитывающие одного и более ребенка.

Дата и время начала подачи или окончания приема заявок с 15 июля до 4 августа 2025 года.

Срок подведения итогов отбора – 25 августа.

Срок реализации проектов - с 1 сентября 2025 года до 31 августа 2026 года

Критерии оценки заявки участника отбора:

Реалистичность сметы проекта. Охват муниципальных образований Псковской области. Количество благополучателей социального проекта. Актуальность социального проекта. Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках реализации социального проекта. Партнерская поддержка социального проекта.

Для участия в Конкурсном отборе физическое лицо подает заявку на участие посредством заполнения соответствующих форм в соответствии с пунктами 11 и 12 Положения.

Заявка формируется участником отбора на бумажном носителе и направляется в сканированном виде на адрес электронной почты, либо на бумажном носителе по адресу уполномоченного органа.

К заявке прилагаются электронные копии следующих документов:

согласия на обработку персональных данных гражданина, оформленного в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. № 18; паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей его полномочия - в случае подачи заявления через представителя гражданина; документа, подтверждающего нахождение заявителя в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке; свидетельства о рождении ребенка и (или) свидетельства об усыновлении (удочерении).

Заявка должна содержать:

информацию об участнике отбора (паспортные данные; идентификационный номер налогоплательщика; номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений); календарный план реализации социального проекта, содержащий в том числе даты начала и окончания срока реализации социального проекта; смету социального проекта; подтверждение согласия на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, а также иной информации об участнике отбора, связанной с отбором.

Участник отбора вправе подать на отбор только одну заявку.

Заявка может быть отозвана участником отбора не позднее чем за день до окончания срока, указанного в пункте 27 Положения.

В заявку могут быть внесены изменения не позднее дня окончания срока приема заявок путем направления участником отбора уведомления об отзыве заявки и последующего направления новой заявки.

Внесение изменений в заявку или отзыв заявки осуществляется участником отбора в порядке, аналогичном порядку подачи заявки, указанному в пункте 10 Положения.

Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока приема заявок, установленного в объявлении о проведении отбора, формирует протокол вскрытия заявок, содержащий следующую информацию о поступивших для участия в отборе заявках:

регистрационный номер заявки; дата и время поступления заявки; фамилия, имя, отчество участника отбора; адрес участника отбора.

Протокол вскрытия заявок формируется уполномоченным органом и подписывается руководителем уполномоченного органа. Протокол вскрытия заявок размещается на официальном сайте уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола вскрытия заявок на своем официальном сайте:

осуществляет проверку участника отбора на соответствие требованиям, в том числе путем запроса соответствующей информации в уполномоченных органах и организациях, указанным Положения, и по результатам проверки формирует информацию о соответствии (несоответствии) участника отбора требованиям к участнику отбора; передает документы и информацию, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, на рассмотрение конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора (далее - конкурсная комиссия).

Отбор проводится конкурсной комиссией в два этапа.

На первом этапе конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документов и информации, указанных в подпункте 2 пункта 23 Положения:

осуществляет проверку участника отбора на соответствие участника отбора требованиям положения; рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, Положения, и принимает решение:

о допуске участника отбора к участию во втором этапе отбора - в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 28 Положения;

об отклонении заявки и отказе в допуске участника отбора ко второму этапу отбора - в случае наличия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 28 Положения.

По результатам рассмотрения заявок в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 27 Положения, подготавливается протокол рассмотрения заявок, включающий информацию о количестве поступивших и рассмотренных заявок, а также информацию по каждому участнику отбора о признании его заявки соответствующей требованиям Положения или об отклонении его заявки с указанием оснований для отклонения заявки в соответствии с пунктом 27 Положения.

Протокол рассмотрения заявок формируется конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок и подписывается председателем конкурсной комиссии. Протокол рассмотрения заявок размещается на сайте Уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.

На втором этапе отбора конкурсная комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 27 Положения, проводит оценку заявок в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении к Положению.

Ранжирование поступивших заявок осуществляется по мере уменьшения полученных баллов по итогам оценки заявок и очередности поступления заявок в случае равенства количества полученных баллов.

Количество баллов, присваиваемых участнику отбора по каждому критерию и по заявке в целом, определяется как среднее арифметическое количества баллов, полученных по результатам оценки заявки от каждого члена конкурсной комиссии, участвующего в оценке заявки. При этом среднее арифметическое количество баллов определяется путем суммирования баллов, присвоенных каждым членом конкурсной комиссии, участвующим в оценке заявки, и последующего деления на количество членов конкурсной комиссии, участвующих в оценке заявки.

По каждому критерию, указанному в приложении к Положению, член конкурсной комиссии выставляет балл в соответствии с системой балльных оценок.

Первой в рейтинге заявок, сформированном конкурсной комиссией по результатам ранжирования поступивших заявок, указывается заявка, набравшая наибольшее количество баллов с учетом критериев оценки, указанных в приложении к Положению. Далее в рейтинге заявок в порядке убывания указываются заявки, набравшие количество баллов меньшее, чем у предшествующей заявки.

Победителями отбора признаются участники отбора, указанные в первых строчках рейтинга исходя из количества победителей отбора, указанного в объявлении о проведении отбора.