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Общество

Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове

15.07.2025 17:32|ПсковКомментариев: 0

Работы по установке постамента для нового памятника княгине Ольге начались на площади возле аэропорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram

Также в администрации отметили, что сам монумент доставят в ближайшее время.

Монумент займёт своё место в центре привокзальной площади. Ранее, в декабре 2024 года, градсовет однозначно решил, что памятник гармонично впишется в обновлённое пространство. Автором выступил Виталий Шанов.

Решение установить памятник княгине Ольге на площади перед псковским аэропортом депутаты Псковской городской Думы приняли на 34-й сессии 28 марта текущего года.

31 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Согласно документу, международному аэропорту Пскова присвоено имя княгини Ольги.

Княгиня Ольга (около 893-920-969 годов) - жена великого князя Игоря Рюриковича, мать князя Святослава Игоревича. Одна из центральных женских фигур Древней Руси. Вступила на престол Древнерусского государства после гибели своего супруга, великого князя Киевского Игоря Рюриковича. Правила она семнадцать лет, с 945 по 962 год.

В 957 году Ольга с официальным визитом посетила Византийскую империю. Находясь в Константинополе, она приняла христианство, в то время как большая часть населения Древней Руси были язычниками. Таким образом, Ольга стала первой христианской
правительницей восточнославянского государства.

В 1547 году Ольга причислена к лику святой равноапостольной.

Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге. Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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