Общество

ГД одобрила в первом чтении новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с сентября 2025 года вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих пошлин для них.

Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей.

Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается в два раза: изготавливаемого на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. Пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повышаются с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 до 1500 рублей.

Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается в два раза: изготавливаемого на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. Пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повышаются с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 до 1500 рублей.

Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра - в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина в размере 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы.

А для мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания - в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства.

Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину - в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования, пишет РИА Новости.