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Общество

Эксперты рассказали, как псковичам безопасно оплачивать зарубежные сервисы

16.07.2025 10:53|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС запустила новый сервис для оплаты подписок на нейросети, стриминги, онлайн-кинотеатры, доски для совместной работы и многое другое. Эксперты компании отмечают, что такой способ оплаты зарубежных сервисов абсолютно безопасен: платеж проходит через СБП или с лицевого счета абонента МТС, то есть для пополнения игрового аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту. Сервисом может воспользоваться клиент любого банка. 

Фотография: Freepik / автор pressfoto

Новая функция доступна на сайте МТС Оплата. Раньше пользователи сервиса могли оплачивать преимущественно иностранные игры и игровые сервисы. Теперь они могут купить или продлить подписку порядка 50 зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса на отдельном сайте. Для удобства они сгруппированы по категориям:

  • нейросети (ChatGPT, Cursor AI, Open AI, Leonardo AI, Midjourney и др.);
  • развлечения (Spotify, Twitch, Netflix, AppStore и др.);
  • платформы для совместной работы (ZOOM, Microsoft, Notion, Figma и др.);
  • онлайн-доски (Miro).

Также доступны оплата товаров на площадках электронной коммерции Amazon, Ebay и аренды жилья на Airbnb.

Источник: Псковская Лента Новостей
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