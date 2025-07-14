Общество

Свыше 74 тысяч звонков поступило от псковичей в колл-центр «Горводоканала» за полгода

Псковский «Горводоканал» подвел итоги работы колл-центра за первое полугодие 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии.

Фото: Муниципальное предприятие «Горводоканал» Пскова / «ВКонтакте»

С января по июнь на телефон горячей линии 79-21-12 поступило 74 668 звонков от жителей города. Подавляющее большинство звонков традиционно связано с абонентским обслуживанием. Жители обращаются за разъяснениями по начислению платежей, передают показания счетчиков воды, уточняют детали заключения и изменения договоров, интересуются техническими присоединениями и вопросами погашения задолженностей. Предприятие сообщает, что именно эти обращения решаются специалистами колл-центра оперативно, как правило прямо во время телефонного разговора.

«Цифра в 74 с лишним тысячи звонков за полгода – это весомый показатель доверия жителей и подтверждение эффективности работы нашего колл-центра. Мы рады, что можем оперативно решать большинство типовых абонентских вопросов прямо в момент обращения, экономя время наших клиентов. А для более специфичных случаев всегда готовы подсказать, куда человеку обратиться внутри предприятия», – отмечает начальник службы работы с абонентами «Горводоканала» Ксения Ковалевская.

На муниципальном предприятии подчеркивают, что «Горводоканал» обслуживает более 113 тысяч абонентов в городе с населением менее 200 тысяч человек, тогда как за полгода в колл-центр обратилось 66% от общего числа абонентов предприятия. В среднем сотрудники принимают почти 650 звонков ежедневно.

«Колл-центр остается важнейшим инструментом обеспечения обратной связи с населением, повышения качества сервиса и доступности информации о работе предприятия, ответственного за жизненно важные городские коммунальные услуги», – дополняют в «Горводоканал».

Колл-центр работает в будние дни с 8:00 до 18:00. Все обращения граждан официально регистрируются, а телефонные разговоры записываются.