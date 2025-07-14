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81-ю годовщину освобождения Себежского района от фашистов отметят 17 июля

16.07.2025 12:15|ПсковКомментариев: 0

Празднование 81-й годовщины освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков состоится 17 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Фото: Администрация Себежского района

«Уважаемые жители и гости Себежского района! Приглашаем принять участие 17 июля в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков», - пригласили в администрации.

Программа празднования:

  • 12:00 – Торжественный митинг, посвящённый 81-й годовщине освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков;
  • 13:30 – Траурный митинг на братском воинском захоронении № 1 города Себеж (лития по погибшим в годы войны, открытие мемориальных плит погибшим в ходе Специальной военной операции, освящение «Аллеи памяти поколений);
  • 14:30 – Встреча активистов общественной организации «Клуб полковников» у памятного знака «Русскому воинству» (Святой источник);
  • 15:00 Концертная программа классической музыки «Рояль – первая любовь». Пианист, композитор Кристофер Деннис (Районный культурный центр).
Источник: Псковская Лента Новостей
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