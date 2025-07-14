81-ю годовщину освобождения Себежского района от фашистов отметят 17 июля

Празднование 81-й годовщины освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков состоится 17 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.
Фото: Администрация Себежского района
«Уважаемые жители и гости Себежского района! Приглашаем принять участие 17 июля в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков», - пригласили в администрации.
Программа празднования:
- 12:00 – Торжественный митинг, посвящённый 81-й годовщине освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков;
- 13:30 – Траурный митинг на братском воинском захоронении № 1 города Себеж (лития по погибшим в годы войны, открытие мемориальных плит погибшим в ходе Специальной военной операции, освящение «Аллеи памяти поколений);
- 14:30 – Встреча активистов общественной организации «Клуб полковников» у памятного знака «Русскому воинству» (Святой источник);
- 15:00 Концертная программа классической музыки «Рояль – первая любовь». Пианист, композитор Кристофер Деннис (Районный культурный центр).