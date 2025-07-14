Капремонт проведут в поликлинике Дедовичской районной больницы до 30 сентября

Управление капитального строительства Псковской области заказало проведение капитального ремонта поликлиники «Дедовичской районной больницы». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Основная цель и задачи капитального ремонта – проведение общестроительных работ, работ по устройству систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с уже подготовленной проектной документацией.
Подрядчику предстоит провести демонтаж и замену окон, дверей, пола, электроустановочных изделий, проложить трубопровод водоснабжения и отопления, обеспечить установку осветительных приборов.
При реализации проекта подрядчик должен будет предусмотреть мероприятия по сохранению всех существующих сетей, не подлежащих ремонту конструкций и элементов здания, оборудования..
Начальная цена контракта – 6 миллионов рублей. Источник финансирования – бюджет Псковской области. Подрядчика определят 28 августа.