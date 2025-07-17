Общество

Компания «Реставрационная мастерская»: новые возможности приобретения жилья в Пскове

Группа компаний «Реставрационная мастерская» продолжает реализацию нескольких жилых комплексов в различных районах Пскова. Как сообщили в компании, основной вектор деятельности - качественные новостройки с использованием кирпично-монолитной технологии строительства, отличающиеся высоким качеством и удобством проживания.

В настоящее время обществом реализуется несколько проектов в разных районах: ЖК «Видный» на живописном берегу реки Великой, ЖК «Сити» в активно развивающимся районе «Овсище», ЖК «Атмосфера» в самом популярном у Псковичей районе «Завеличье».

Все дома строятся по кирпично-монолитной технологии, пионером которой в городе Пскове является Реставрационная мастерская. Дома отличаются высокими потолками и комфортными просторными планировками. Приобрести квартиру у застройщика можно как с предчистовой отделкой, так и с полной отделкой «Под ключ».

Застройщик работает со всеми видами банковских продуктов, государственных сертификатов и социальных программ. Кроме этого, на часть квартир, благодаря совместным с банками программам, можно оформить семейную ипотеку по ставке всего 4,6% годовых! Что особенно важно, стоимость квартиры при этом остается базовой, без каких-либо удорожаний или скрытых комиссий.

В июле этого года у Реставрационной мастерской появились интересные предложения по рассрочке до 1 года без банков и переплат:

взнос 30% с ежеквартальной оплатой в течении 12 месяцев.

взнос 40% с внесением оставшейся суммы через 6 месяцев.

взнос 50 % с внесением оставшейся суммы через 12 месяцев.

«Рассрочка-это отличный инструмент для тех, кто не готов сейчас оплатить полностью стоимость квартиры, например: продажа собственной квартиры требует больше времени, или часть средств размещена на депозите или в каком либо бизнесе. Так же бывают ситуации когда семья ждет появления ребенка и соответственно права воспользоваться льготной семейной ипотекой», – отметили представители компании.

Однако, количество квартир по этой программе рассрочки ограничено.

Ознакомится с наличием и планировками квартир можно на сайтах проектов city60.ru и atm60.ru

Выбрать квартиру, одобрить ипотеку или подобрать индивидуальную программу рассрочки можно обратившись в отдел продаж застройщика «Реставрационная мастерская» по телефону 290-510

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