Компания «Реставрационная мастерская»: новые возможности приобретения жилья в Пскове

Группа компаний «Реставрационная мастерская» продолжает реализацию нескольких жилых комплексов в различных районах Пскова. Как сообщили в компании, основной вектор деятельности - качественные новостройки с использованием кирпично-монолитной технологии строительства, отличающиеся высоким качеством и удобством проживания.
В настоящее время обществом реализуется несколько проектов в разных районах: ЖК «Видный» на живописном берегу реки Великой, ЖК «Сити» в активно развивающимся районе «Овсище», ЖК «Атмосфера» в самом популярном у Псковичей районе «Завеличье».
Застройщик работает со всеми видами банковских продуктов, государственных сертификатов и социальных программ. Кроме этого, на часть квартир, благодаря совместным с банками программам, можно оформить семейную ипотеку по ставке всего 4,6% годовых! Что особенно важно, стоимость квартиры при этом остается базовой, без каких-либо удорожаний или скрытых комиссий.
Однако, количество квартир по этой программе рассрочки ограничено.
Ознакомится с наличием и планировками квартир можно на сайтах проектов city60.ru и atm60.ru
Выбрать квартиру, одобрить ипотеку или подобрать индивидуальную программу рассрочки можно обратившись в отдел продаж застройщика «Реставрационная мастерская» по телефону 290-510
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