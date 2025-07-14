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Общество

Михаил Иванов предложил вернуть прежние возрастные критерии для ухода на пенсию

16.07.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Вернуть прежние возрастные рамки для ухода на пенсию предложил заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Я считаю, что пенсионный возраст увеличили без каких-то либо социологических и медицинских исследований. Еще Бисмарк говорил, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Так вот, если послушать наших руководителей, которые отвечают за здоровье нации, у нас за год продолжительность жизни почему-то увеличивается на два года. Это довольно интересно. Вы обратите внимание на продолжительность жизни мужчин. У нас до пенсии редкие особи доживают. И женщины тянут основную лямку. Я имею в виду тех, кто воспитывали детей, создали семью. Они основную лямку тянут в семье, и в советское время неспроста определялся возраст ухода на пенсию для них в 55 лет. Я считаю, что надо бы вернуться к старому понятию - мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55», – сказал Михаил Иванов.

Он считает, что в России нет как таковой пенсионной реформы – всё регулируется лишь нормативными актами.

«Я, как представитель "Партии пенсионеров", хочу сказать, что у нас фактически все решается небольшими правовыми актами, а как таковой реформы нет. У нас больше 260 нормативных актов, регламентирующих деятельность относительно обеспечения пенсионеру. Мы выступаем за то, чтобы принять социальный кодекс, где непосредственно будет регламентирована деятельность государственных органов, ответственность за исполнение, либо за неисполнение, как у любого кодекса,  а за нарушение - наказание», – сообщил Михаил Иванов.

Он также подчеркнул, что партия выступает за то, чтобы выплата пенсии была занесена в бюджет страны и чтобы индексация происходила на федеральном уровне от изменения бюджета и затронул тему бесплатного обеспечения лекарствами пенсионеров, так как они не могут их себе обеспечить в полном объеме за свой счет.

«Фактически граждане несут нагрузку материальную в 4 раза больше на покупку лекарств для себя. Мы считаем, что лекарства, назначенные врачами, должны отпускаться, к примеру, пенсионерам бесплатно, ввиду их недостаточной обеспеченности». – добавил руководитель реготделения.

Далее депутат обратил внимание на формулу для начисления пенсии, отметив ее несовершенство.

«Вы знаете, наверное, только Перельман (Григорий Яковлевич – российский математик, доказавший теорему Пуанкаре – прим.ред.) у нас может разобраться, определить, как размер пенсии определяется. Человек, который отработал 50 лет и 15 лет, они почти одинаковые, так как берется бал за год, который нельзя превысить. Если человек занимает ответственную должность, получает солидную зарплату и несет ответственность за выполняемую работу, то почему-то у него не от зарплаты высчитывается, а берется какой-то средний уровень годовой, неизвестно от чего берущийся», – заключил Михаил Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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