Общество

Меры стимулирования рождаемости обсудили на «правительственном часе» при участии Псковской области

Приоритеты в реализации демографической политики обсудили представители федеральной и региональной власти на «правительственном часе» в онлайн-формате сегодня, 16 июля. От Псковской области в заседании участвовал вице-спикер Собрания депутатов Александр Братчиков, а также представители региональных министерств социальной защиты, здравоохранения, финансов, труда и занятости, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Правительственный час» состоялся в Государственной Думе под председательством Вячеслава Володина. С докладами выступили председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. На вопросы парламентариев ответила вице-премьер Татьяна Голикова.

Главный посыл – в текущей демографической ситуации необходимо нацелить все меры поддержки на стимулирование рождаемости, так как это вопрос национальной безопасности, эффективного обустройства территории страны и будущего государственности. В Госдуме констатировали, что рождаемость в России находится на рекордно низком уровне за последние десять лет, при этом подавляющее число россиян хотели бы иметь двух и более детей.

«Действительно, идея многодетности поддерживается многими семьям, но их останавливает неуверенность в будущем. Задача государства и нас, как региональной власти, максимально способствовать тому, чтобы семьи имели полную уверенность в том, что они смогут вырастить детей, и не просто "поднять на ноги", а дать им образование и путевку в жизнь», – сказал Александр Братчиков.

Среди предложенных на «правительственном часе» новых мер государственной поддержки семей с детьми Александр Братчиков обратил особое внимание на инициативу о введении с 2026 года семейной налоговой выплаты, которая позволит возвращать 7 из 13 процентов уплаченного налога на доходы физических лиц.

Кроме того, в Госдуме обсуждали возможность установления дифференцированной ставки по ипотеке в зависимости от региона, необходимость при начислении пенсии учитывать периоды ухода за детьми, приравнивание звания «Мать-героиня» к статусу «Героя Труда РФ», что позволит получать многодетным женщинам соответствующие выплаты, а также другие многочисленные меры стимулирования рождаемости.

Депутаты призвали оценивать все решения, принимаемые законодательными и исполнительными органами власти, с точки зрения их влияния на демографию.