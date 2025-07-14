Общество

На учете Росгвардии стоит более 17 тысяч псковичей, владеющих оружием

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось рабочее совещание, на котором были подведены итоги деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы за первое полугодие 2025 года. На учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоит более 17 тысяч граждан, владеющих 33 506 единицами оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе совещания были отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, а также обозначены проблемные вопросы, определены первоочередные задачи и пути их наиболее эффективного решения.

С начала года от граждан и юридических лиц поступило свыше 6000 заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и осуществления частной охранной деятельности.

В ходе проведения контрольных мероприятий за нарушения законодательства росгвардейцы аннулировали 217 лицензий и разрешений на право владения оружием.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 222 проверки и выявили 41 правонарушение.