Общество

Александр Братчиков: Государство должно укреплять уверенность семей в будущем их детей

Государство и региональные власти должны создавать условия, чтобы семьи были уверенны в том, что они смогут не только вырастить детей, но и дать им хорошее образование и поддержать на первых этапах жизни, Такое мнение выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутат подчеркнул, что многие семьи хотят иметь больше детей, но их останавливает неуверенность в будущем.

«Идея многодетности поддерживается многими семьям, но их останавливает неуверенность в будущем. Задача государства и нас, как региональной власти, максимально способствовать тому, чтобы семьи имели полную уверенность в том, что они смогут вырастить детей, и не просто "поднять на ноги", а дать им образование и путёвку в жизнь», - сказал вице-спикер Александр Братчиков по итогам «правительственного часа» в Госдуме под председательством Вячеслава Володина. На заседании с участием регионов обсуждались меры стимулирования рождаемости.

Также среди предложенных новых мер были озвучены:

• семейный налоговый вычет;

• дифференцированная ставка по ипотеке;

• приравнивание звания «Мать-героиня» к статусу «Героя Труда РФ»;

• учёт периодов ухода за ребёнком при начислении пенсии и другие.