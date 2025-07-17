Общество

Пищеблок Моглинской школы обновляют в ходе капремонта

Капитальный ремонт в Моглинской средней школе ведут с соблюдением графика, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Подготовка к новому учебному году в Моглинской средней школе идет в хорошем темпе, все работы находятся в графике. С директором Еленой Ивановой обсудили текущий этап. Во-первых, обновляется фасад школы и входная группа. Основные работы уже выполнены, остались нюансы. На территории убраны аварийные деревья. Внутри школы ведется капитальный ремонт пищеблока, а также двух классов – русского языка и литературы и английского языка», - сообщила Наталья Федорова.

Елена Иванова рассказала, что некоторые идеи по обустройству классов перенимают у белорусских коллег во время поездок по обмену опытом в районы-побратимы.

Кроме капитальных работ, в школе проходят косметические ремонты в рамках подготовки к новому учебному году.

«У Моглинской школы этот год особенный: зданию образовательного учреждения в этом году 50 лет. Директор Елена Иванова ответственно подходит к контролю качества выполняемых ремонтов, которые необходимо завершить к 1 сентября», - добавила Наталья Федорова.

Также она посетила детский сад, состоящий из двух зданий.

«Здесь идут косметические работы. Минувшей осенью привели в порядок прилегающую территорию старого корпуса, а в ходе выезда обсудили планы на перспективу по продолжению благоустройства. В скором времени в Неелово-2 по программе ФКГС будет обустроена новая спортивная площадка, занятия на которой можно проводить и с воспитанниками детского сада – комплексный подход к благоустройству должен приносить максимум пользы жителям всех возрастов», - заключила Наталья Федорова.