Общество

МВД предупредило об угрозе взлома игровых аккаунтов детей

Мошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, в сообществах могут вовлечь его в преступную деятельность или навязать радикальные идеи, поэтому родителям необходимо помочь своему чаду играть безопасно, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным правоохранителей, внутриигровые покупки и обмен предметами могут стать объектом внимания мошенников.

«Часто встречаются попытки получить доступ к игровым аккаунтам через фишинговые сайты или обманные сообщения. Детей могут уговорить сообщить данные карты или логины и пароли от ваших аккаунтов или банковских приложений», - говорится в сообщении.

Кроме того, в игровых сообществах могут появляться лица, вовлекающие несовершеннолетних в противозаконные действия: от распространения незаконного контента до участия в отмывании денег.

«Часть игр может содержать сцены войны, насилия или агрессии, не соответствующие возрасту ребенка. Могут распространяться радикальные идеи, включая пропаганду экстремизма и терроризма», - уточнили в ведомстве.

Полицейские советуют занимать родителям активную позицию, интересоваться игровой индустрией, изучать отзывы и самим выбирать, во что будет играть ребенок, РИА Новости.

«Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт», - заключили в ведомстве.