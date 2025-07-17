Общество

Ретроградный Меркурий начался сегодня

Первая планета Солнечной системы Меркурий вошла в ретроградную фазу сегодня, 18 июля.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Меркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель.

Во время данной фазы не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.

Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).

Стоит внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится, пишет РИА Новости.