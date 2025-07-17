Общество

Несколько территорий частных домовладений в Пыталово остаются подтопленными

После ливневого дождя 15 июля несколько территорий частных домовладений в городе Пыталово остаются подтопленными, сообщила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева в Telegram-канале

В результате обследования всех водоотводных каналов сотрудниками отдела ГОЧС был обнаружен затор рядом с железнодорожными путями у ТЛТ «Лудонский» в труднодоступном месте, на заболоченном участке.

Сегодня затор был ликвидирован. Уровень воды начал уменьшаться (на некоторых участках за два часа уровень снизился на 10 см). Ситуация начала меняться.

Для ликвидации затора была предоставлена техника:

трал от ГАУ «Противопожарный лесной центр»,

гусеничный экскаватор от ООО «ТоРРоС»,

шпалы для переезда гусеничной техники через железнодорожные пути от ООО «БАЛТИЯ +».

Благодарю руководителей этих организаций за оказанную помощь и содействие.

«Мониторинг состояния подтопленных территорий проводится ежедневно утром и вечером. Работаю лично со всеми обращениями», - заключила Вера Кондратьева.