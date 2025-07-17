Общество

Ученые нашли новый источник вспышек в звездных «зародышах»

Астрофизики из Уральского федерального университета совместно с китайскими и итальянскими коллегами, изучая вспышку микроволнового излучения в окрестностях сверхмассивной протозвезды — звездного «зародыша» — впервые исследовали процесс перестройки силовых линий в крупных магнитных полях. Эти выводы были сделаны при наблюдении объекта G36.11+0.55, который находится на расстоянии боле 4 тыс. световых лет от Земли.

«Ученые зафиксировали необычную вспышку микроволнового излучения (мазер), которая длилась 90 дней и высвободила энергию ~10³⁹ эрг. (единица работы энергии, - прим. ред.). Это примерно в миллион раз больше, чем средняя вспышка на Солнце, или примерно в 170 млрд раз больше энергии, чем человечество потребляет за год. Параллельно было обнаружено, что изменения яркости мазера синхронны с колебаниями магнитного поля», — рассказал научный сотрудник лаборатории астрохимических исследований УрФУ Сергей Хайбрахманов.

По его словам, такие события связывают с процессом аккреции. Это падение вещества из окружающего диска на поверхность протозвезды. Но яркость вспышки, несмотря на ее мощь, оказалась меньше, чем в аналогичных случаях. Это заставило предположить иную физику явления. В результате ученые выдвинули гипотезу, что в G36 также имел место эпизод повышенной аккреции. Но при этом при падении на звезду сгусток вещества «передал» ей часть своего магнитного поля, что и стало причиной выброса огромного количества энергии, пишут «Известия».

Как считают специалисты, открытие подчеркивает значение магнитных полей в качестве гигантских энергетических хранилищ в космическом пространстве и их роль в процессе формирования звезд.