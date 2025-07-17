Общество

«Макушку лета» отметили в Овсище в четвертый раз

В 12 избирательном округе города Пскова в четвертый раз состоялся семейный праздник «Макушка лета». Как сообщил корреспондент Псковской ленты новостей, в программе были мастер-классы, детские игры, эстафета Победы, сдача нормативов ГТО, угощение супом и награждение самых активных жителей округа. Мероприятие прошло 20 июля в микрорайоне Овсище, на территории школы №3.

Изменения в программу внесла погода. Через полчаса после начала сбора гостей полил сильный дождь. Тот, кто пришел на праздник первым, до дождя, успел сдать нормативы ГТО, посмотреть выставку вторсырья от «Экобазы» и поиграть в детские игры на станции «Игры нашего двора» с Анастасией Хорошавиной. Творческие мастер-классы перенесли под крышу, и они тоже состоялись.

Во время дождя все желающие отведали горячего супа, приготовленного Андреем Ивановым, директором магазинов «ДоМеста». Несмотря на сильный дождь люди не расходились и продолжали надеяться на то, что тучи рассеются, и праздник все-таки состоится. И не зря.

Организаторы перенесли торжественную часть мероприятия под крышу — на крыльцо школы.

Здесь в тесной дружеской атмосфере выступил танцевальный коллектив «Дети будущего», а ведущая праздника Светлана Воронкова провела маленькую викторину с вопросами о 12 избирательном округе. Кто знал, тот ответил на вопросы правильно. А кто не знал, тот узнал, что в округе после окончания запланированной застройки будет 12476 жителей, что в нем зарегистрировано 18 ТОСов, и что 12 округ — единственный, где создан и работает совет округа, в который входит 49 человек.

С приветственным словом выступили председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и депутат 12 округа Григорий Стороненков. Они отметили большую работу по благоустройству округа, которая становится возможной только благодаря совместным усилиям жителей.

Далее состоялось награждение самых активных жителей округа. Из-за дождя многие из награжденных отсутствовали. Но, как сказал депутат Григорий Стороненков, их имена все равно все должны услышать.

Вместе с окончанием торжественной части окончился и дождь.

Тогда была проведена спортивная эстафета, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники праздника были разделены на 9 команд и выполняли различные задания, тематически связанные с событиями Великой Отечественной войны, которые происходили на территории 12 округа. Участники эстафеты переносили раненого, бросали в цель гранату, относили донесение в штаб, укрывались от бомбежки, пели «Катюшу» и бегали с флагом.

Здесь не было победителей и побежденных, здесь все вместе отмечали середину лета и вспоминали подвиги советского народа. Завершилась эстафета общим танцевальным флэшмобом.

Елена Демченкова