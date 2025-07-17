Общество

Каждый второй работодатель Пскова не видит взаимосвязи между занятиями спортом и качеством работы сотрудников - опрос

Каждый второй работодатель Пскова не видит взаимосвязи между занятиями спортом и качеством работы сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждая вторая компания (51%) не видит разницы в продуктивности между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто им не интересуется. По их мнению, любители физической активности работают так же, как и остальные. 29% работодателей считают, что спортсмены демонстрируют более высокие результаты. Лишь в 1% организаций полагают, что увлечение спортом негативно сказывается на эффективности труда: «Фанатичные спортсмены иногда травмируются и уходят на больничный, чем создают лишнюю нагрузку на коллег».



Для большинства компаний (66%) спортивная подготовка соискателя не играет роли при приеме на работу. 31% работодателей рассматривают хорошую физическую форму как преимущество кандидата при прочих равных, и только 1% считает это недостатком.



Стимулирует заниматься спортом и поощряет физическую активность персонала сегодня только 1 компания из 4. 15% организаций периодически проводят корпоративные спортивные мероприятия, а в 12% сотрудникам доступны бесплатные тренировки. Полную или частичную компенсацию занятий спортом предоставляют 6% компаний, а в 3% практикуют физкультминутки в течение рабочего дня. Большинство работодателей (67%) не предпринимают никаких мер для поощрения физической активности, считая это личным делом сотрудников.

