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Общество

Каждый второй работодатель Пскова не видит взаимосвязи между занятиями спортом и качеством работы сотрудников - опрос

21.07.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Каждый второй работодатель Пскова не видит взаимосвязи между занятиями спортом и качеством работы сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждая вторая компания (51%) не видит разницы в продуктивности между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто им не интересуется. По их мнению, любители физической активности работают так же, как и остальные. 29% работодателей считают, что спортсмены демонстрируют более высокие результаты. Лишь в 1% организаций полагают, что увлечение спортом негативно сказывается на эффективности труда: «Фанатичные спортсмены иногда травмируются и уходят на больничный, чем создают лишнюю нагрузку на коллег».

Для большинства компаний (66%) спортивная подготовка соискателя не играет роли при приеме на работу. 31% работодателей рассматривают хорошую физическую форму как преимущество кандидата при прочих равных, и только 1% считает это недостатком.

Стимулирует заниматься спортом и поощряет физическую активность персонала сегодня только 1 компания из 4. 15% организаций периодически проводят корпоративные спортивные мероприятия, а в 12% сотрудникам доступны бесплатные тренировки. Полную или частичную компенсацию занятий спортом предоставляют 6% компаний, а в 3% практикуют физкультминутки в течение рабочего дня. Большинство работодателей (67%) не предпринимают никаких мер для поощрения физической активности, считая это личным делом сотрудников.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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