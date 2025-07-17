«Постскриптум»: Как достучаться до избирателя и грозит ли российской экономике коллапс? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 июля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- 25 лет ПЛН – яркий праздник для горожан и гостей города состоялся!
- В предвыборной борьбе все средства хороши? Как достучаться до избирателя?
- Грозят ли новые санкции ЕС и угрозы Трампа резко повысить тарифы коллапсом экономике России?
- Ганза снова в Пскове: на сей раз Русские Ганзейские дни пройдут у нас в 2028 году.
- Бесполетная зона: рейсы 20 июля полностью отменил псковский аэропорт.
- Где найти WiFi? – презентована интерактивная карта, которая поможет найти интернет в Пскове.
И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.