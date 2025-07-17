Общество

Около 180 человек из Псковской области отправили заявки на участие в проекте «Флагманы образования»

Подвели промежуточные итоги заявочной кампании пятого юбилейного сезона проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». От Псковской области поступило 177 заявок. Всего изъявили желание участвовать в проекте более 50 тыс человек из всех регионов России и 18 стран мира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Флагманы образования» — проект, объединяющий талантливых и неравнодушных людей, которые развивают образование в России и меняют его каждый день: в школе, колледже, университете, на сцене, в редакции, в управлении, в жизни. Участникам доступны тематические конкурсные треки, экспертное сообщество и цифровые сервисы.

В 2025 году проект реализуется по четырем направлениям:

«Государство» — для управленцев и тех, кто строит будущее системы образования (регистрация до 1 октября);

«Медиа» — для тех, кому интересно прокачивать навыки медиа сферы в контексте образования (до 12 октября);

«Культура» — тем, для кого искусство, традиции и российские ценности являются уникальным образовательным инструментом (до 12 октября);

«Наставничество» — для тех, кто готов делится опытом, и тех, кому нужен наставник (до 4 ноября).

Параллельно проходит конкурсный отбор в сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования» — подать заявку можно до 31 августа. Уже стартовал этап — «Портфолио». Участники готовят видеовизитки, загружают рекомендации и резюме — это не просто документы, а личное медиапортфолио, в котором важно раскрыть свою профессиональную позицию, показать опыт, ценности и готовность делиться знаниями. На этом этапе эксперты будущего сообщества рассказывают, какой путь они прошли, что их вдохновляет и какую пользу они могут принести системе образования.

Кроме того, открыт доступ к цифровым сервисам проекта «Библиотека контента», «Каталог возможностей», «Оценка компетенций». Регистрация в цифровые сервисы доступна до конца года.

Принять участие можно на сайте проекта. Участие — бесплатное. Вся конкурсная активность проходит онлайн, а для победителей отборочных этапов будут организованы очные мероприятия в регионах и в Москве.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).