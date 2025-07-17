Общество

В финал конкурса «Битва талантов» вышло более 150 человек

Более 150 человек вышли в финал конкурса «Битвы талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Подведены итоги всех кастингов фестиваля "Битва талантов. 8 сезон". 27 июля в День города на сцену Зеленого театра выйдут самые талантливые участники проекта — более 150 человек в 9 номинациях. Это будут как коллективные выступления, так и сольные номера. Призовой фонд фестиваля в этом году превысит 800 тыс. руб. — в основном, это подарочные сертификаты от партнеров и спонсоров. Стоит отметить, что зрители будут принимать активное участие в голосовании, поэтому стоит прийти и поддержать участников. А еще стоит прийти и потому, что первая 1000 зрителей получит мороженое бесплатно!» — отметили организаторы.

Напомним, ранее, 20 июля, состоялся финальный кастинг 8-го сезона «Битвы талантов».

Организаторами проекта выступают: радио ENERGY, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», ПЛН. Мероприятие пройдет при поддержке управления культуры администрации Пскова.