Общество

Вещание радиостанций в Пскове будет прервано 23 июля

Вещание радиостанций в Пскове будет прервано 23 июля из-за профилактических работ на ОРТПЦ.

Вещание всех псковских FM-радиостанций будет временно приостановлено 23 июля с 07.00 до 16.00 для проведения профилактических работ на передающем оборудовании ОРТПЦ (Псковский филиал РТРС).

Вещание прекратят: «Луки FM Медиа», «Русское Радио», «Радио Дача», «Европа Плюс», «Ди ФМ», «7 Небо», «Наше Радио», «Радио Энергия FM», «Радио для двоих», «Радио родных дорог», «Радио Спутник», «Авторадио», «Радио Ретро», «Радио Вера», «Радио Ваня», «Радио Рекорд». «Серебряный дождь», «ЛАВ радио».