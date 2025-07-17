Общество

Российские астрономы открыли новую звезду в Млечном пути

Команда проекта New Milky Way (астроферма «Астроверты», Архыз) в ночь с 17 на 18 июля 2025 года открыла вспышку ранее неизвестной звезды, яркость которой увеличилась на +12 звездных величин, в районе границы трех созвездий: Змеи, Щита и Орла.

Фотография: Gli / Известия

Сообщение о данном открытии было размещено в Центральном бюро астрономических телеграмм (Гарвард, США). На следующий вечер с помощью 2,5-метрового телескопа Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ был получен спектр, который подтвердил, что данная вспышка является классической новой звездой (термоядерный взрыв на поверхности белого карлика, который поглощает материю от близкой звезды-донора), пишут Известия.

Фотография: New Milky Way

Это шестая новая звезда, обнаруженная командой NMW, из семи новых звезд, найденных в России за последние 35 лет. «Астроверты» — портфельный проект Гильдии «Рубежи науки».

Как правило, новая звезда состоит из пары: белого и красного карлика. Белый карлик притягивает материю, в основном водород, от красного. Когда на поверхности белого карлика достигается критическая плотность, происходит термоядерный взрыв, который может увеличить яркость этой звездной пары до миллиона раз, что соответствует 15 звездным величинам.

Увеличение яркости происходит быстро, иногда по несколько звездных величин в сутки. На пике блеск сохраняется на протяжении суток, после чего начинается медленное снижение яркости. Новые звезды можно наблюдать в течение двух-трех недель, но иногда их видимость продолжается годами.

«Открытие новой звезды командой «Астроверты» доказывает, что даже в эпоху развития технологий, наличия мощных инструментов, больших обсерваторий мы можем постоянно узнавать что-то новое о Вселенной», — подытожил сооснователь Гильдии «Рубежи науки» Илья Чех.