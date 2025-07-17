Участников СВО освободили от госпошлин по некоторым судебным делам

Участники специальной военной операции теперь не будут платить государственную пошлину по судебным делам. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Речь идет об установлении факта родственных отношений, принадлежности правоустанавливающих документов лицу, признания отцовства и принятия наследства. Все эти процедуры выполняются в судебном порядке.

Помимо этого, от госпошлин также освобождаются военнослужащие органов ФСБ и спасательных воинских формирований МЧС, которые работают на примыкающих к линии соприкосновения с фронтом территориях.