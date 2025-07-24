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Ведущий нейрохирург петербургского вуза провел сложную операцию новорожденному в Пскове

Ведущий нейрохирург Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провел сложную операцию новорожденному в Пскове, сообщили в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

В Псковский перинатальный центр поступил новорожденный мальчик, который появился на свет на 32-й неделе беременности. Из-за нарушения кровотока и гипоксии плода врачи провели экстренное кесарево сечение. Вес ребенка при рождении составил всего 950 граммов.

Состояние малыша было крайне тяжелым: у него диагностировали бактериальный сепсис, внутрижелудочковое кровоизлияние III степени и постгеморрагическую гидроцефалию, требовавшую срочного хирургического вмешательства. Учитывая риски транспортировки, ректор СПбГПМУ, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов и руководство Псковского перинатального центра приняли решение провести операцию на месте.

Для спасения ребенка в Псков вылетел Иван Усенко, ведущий нейрохирург России, врач СПбГПМУ.

«В таких случаях каждая минута на счету. Операция позволила не только стабилизировать состояние малыша, но и минимизировать риски тяжелых неврологических осложнений», — отметил Иван Усенко.

Хирургическое вмешательство — вентрикулосубгалеальное дренирование под стереотаксической УЗ-навигацией — прошло успешно. Благодаря своевременной помощи удалось предотвратить дальнейшее повреждение головного мозга и значительно улучшить прогноз для ребенка.