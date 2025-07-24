Общество

Колбасные изделия неустановленного происхождения не прошла контроль на госгранице в Псковской области

Готовая мясная продукция неустановленного происхождения не прошла контроль на госгранице в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Товар следовал в непредназначенном для перевозки готовой мясной продукции транспортном средстве.

На российско-белорусской границе в Псковской области приостановлено перемещение 2,5 тонны готовой мясной продукции (колбасные изделия), следующей из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки: транспортное средство не оснащено холодильным оборудованием.

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено, что на партию колбасных изделий отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение.

Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.