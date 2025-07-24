Общество

Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил новое оборудование

24 июля благотворительный фонд «Память поколений» передал в ГБУСО Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» новое оборудование на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Теперь в учреждении появились механотерапевтическая установка и пневмомассажёр, сообщили Псковской Ленте Новостей в благотворительном фонде «Память Поколений».

Фотографии: «Память Поколений»

Передача оборудования прошла в рамках всероссийского проекта «Города Героев» – это совместная инициатива благотворительного фонда «Память поколений» и благотворительной программы ДоброFON. Проект запущен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18 городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Великие Луки – седьмой город на карте «Городов Героев».

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 24 июля, в ней приняли участие: заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева, Инна Репях, заместитель начальника Управления образования администрации города, директор дома-интерната Ольга Томаева, представитель благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова и представитель благотворительной программы ДоброFON Никита Иванов.

«В Псковской области 26 стационарных социальных учреждений для престарелых и инвалидов, в общей сложности там проживают более 2500 человек. Великолукский дом-интернат занимает значимое место в системе социального обслуживания в регионе, это крупное учреждение и новое оборудование здесь точно будет использоваться на все 100% и приносить максимальную пользу», – дала свой прогноз заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева.

«Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» работает с 1986 года. В центре открыто четыре отделения, в которых проживают более 400 человек. Почти все из них – в преклонном возрасте, а новое оборудование поможет нормализовать давление, сон, снизить болезненные ощущения в суставах и в целом улучшит качество жизни подопечных дома-интерната.

«Мы благодарим за предоставленную помощь благотворительный фонд "Память поколений" и благотворительную программу ДоброFON компании FONBET. Когда нам поступило предложение принять участие во всероссийском проекте "Города Героев" – мы были приятно удивлены, что выбрали именно наш город. Обычно искать поддержку сложно, но тут ситуация была обратная – нас заметили и предложили помощь», - сказала директор «Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов» Ольга Томаева.

Благотворительный фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За это время почти 20 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую поддержку: современные протезы, слуховые аппараты, высокотехнологичные коляски, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях. Фонд также работает над улучшением системы оказания медицинских услуг ветеранам в целом, оказывая благотворительную помощь госпиталям ветеранов войн и профильным социальным учреждениям. Помощь в Великих Луках – пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом.