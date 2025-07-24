Общество

Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.

Так, Матвиенко отреагировала на выступление вице-спикера Совфеда Инны Святенко, которая рассказала о развитии креативных индустрий в России в ходе «разминки» на пленарном заседании СФ в пятницу.

«Возьмём сегмент сувенирной, так скажем, продукции. Очень медленно меняется ассортимент, очень медленно появляются какие-то интересные товары, которые можно продвигать за рубеж… Вот просто один пример. Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец - смотреть невозможно! Но весь мир заболел этой куклой! Все носят эту куклу на сумках - это модно, это стильно. Добывают там, не знаю, какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», - сказала Матвиенко.

Председатель СФ возмутилась отсутствием в России продвинутых креативных товаров, которые бы пользовались спросом и имели все шансы стать модным трендом в мире.

«Как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, могли продвигать. В этом практическом смысле надо эту работу активизировать. Чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать поактивнее - на результат», - заключила парламентарий.

Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.