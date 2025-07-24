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Общество

МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет

25.07.2025 15:41|ПсковКомментариев: 0

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев исключил из Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года пункт об определении пригодности к управлению автомобилем водителей старше 60 лет, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», - говорится в сообщении.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект указа президента об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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