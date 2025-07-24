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Общество

Совфед одобрил закон о рассрочке

25.07.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Сенаторы одобрили закон о регулировании деятельности по предоставлению рассрочки при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. В том числе он ограничивает максимальный срок рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами.

Закон направлен на защиту прав граждан, которые пользуются рассрочкой. Как пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, механизм рассрочки не должен использоваться для фактического кредитования – это часто происходит без соблюдения требований, предъявляемых к кредиторам. Принятие закона снизит риски в этой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке, отмечал в свою очередь вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) составит 50 тысяч рублей.

В случае превышения этого порога оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в БКИ – это позволит обеспечить баланс интересов операторов рассрочки и граждан, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств. Это в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных россиян, поясняли РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Закон также устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки. Такими операторами могут выступать юрлица, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. Оператор сервиса рассрочки не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением деятельности микрофинансовой организации (МФО).

Если оператор не является банком или МФО, то размер его собственных средств (капитала) должен составлять не менее 5 миллионов рублей. Осуществлять контроль и надзор за деятельностью операторов, собирать их отчетность и вести реестр будет Банк России. В случае реорганизации оператора сервиса рассрочки в форме преобразования ЦБ должен быть об этом уведомлен, если образованное в результате юрлицо намерено осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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