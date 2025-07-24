Общество

Объявлены жюри 8-го сезона фестиваля «Битва талантов»

Объявлены жюри 8-го сезона фестиваля «Битва талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Битва Талантов 2025 состоится уже в ближайшее воскресенье в Зеленом театре. В финале 9 номинаций, в которых принимают участие более 35 соло-участников и коллективов.

В жюри 8 сезона вошли:

Миссис Россия 2024 гран-при, Миссис Псков 2019 - Кристина Ларченко

Директор Театрально-концертной дирекции Пскова - Александр Робин

Мисс Псков 2024 — Ирина Волкова

Известный фотограф - Олег Голиков

Победитель 7-го сезона «Битва Талантов» - Милана Егорова ( г. С-Петербург)

Автор и исполнитель, певица - Елена Васильчикова

Победитель 6-го сезона «Битва талантов», победитель Российской студенческой весны 2023 - Софья Самсонова

Королева Северо-Запада 2025 - Антонина Спиридонова (г. Великие Луки)

GrandMa Universe - Светлана Шумейко

1-я Вице-Миссис Северо-Запад 2025 - Татьяна Крылова (г. Великие Луки)

Балетмейстер, солистка танцевального шоу - Виктория Рипчинская (г. Сочи)

Руководитель школы танцев Dance Family - Александр Павлов

Гала-шоу реалити «Битва Талантов» состоится 27 июля в Зеленом театре. Начало в 16.00. Вход свободный

«Голосование будет проходить в прямом эфире среди зрителей гала-шоу с помощью смартфонов. Если хотите поддержать того или иного участника - обязательно приходите голосовать!» - отметили организаторы.